برلماني: لم نبدأ الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لم تجرِ حتى الآن أي جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم إلى اللجنة منذ عام تقريبا.

وأضاف منصور، لمصراوي، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة ناقشوا عدد من مواد القانون بشكل ودي بينهم، وليس في إطار مناقشات رسمية.

وأكد عضو اللجنة، أن ما يثار من تصريحات حول بدء مناقشة القانون أو عقد جلسات حوار مجتمعي حوله غير صحيحة على الإطلاق.​