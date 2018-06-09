ماجد شوشة: التقيت الدكتور مصطفى مدبولي لتولي وزارة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قال ماجد شوشة، الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية السابق، إن الدكتور مصطفى مدبولى، التقى به يوم الخميس الماضي، لمدة نصف ساعة، بحث معه العديد من الملفات الخاصة بالسياحة المصرية وكيفية النهوض بالقطاع السياحي.

ووصف شوشة لمصراوي، السبت، اللقاء بالمثمر، مضيفا: "عرضت أفكاري والملفات الخاصة بالسياحة، ورؤيتي لوزارة السياحة خلال الفترة المقبلة، وبحث مشاكل القطاع الخاص والغرف السياحية وأمور أخرى، والحديث عن دمج وزارتي السياحة والطيران مجرد أفكار فقط وأتمنى دمجهما"..

ويواصل الدكتور مصطفي مدبولي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءاته مع المرشحين من حكومة تسيير الأعمال للاستمرار في الحكومة الجديدة، وذكرت مصادر بأنه من المرجح خفض عدد الحقائب الوزارية إلى 24 وزارة، بعد دمج عدة وزرات، مثل: السياحة والطيران والآثار والثقافة.​