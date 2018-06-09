التعليم: استبعاد 8 ملاحظين ورئيس لجنة بسوهاج بسبب الغش

كتبت-ياسمين محمد:

استبعد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التغليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، (8) ملاحظين بلجنتي: الشيخ أحمد رضوان للتعليم الأساسي، وعبدالحميد رضوان الثانوية المشتركة التابعتين لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، وأحالهم للتحقيق عن طريق الشئون القانونية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، فإن القرار جاء على خلفية ما شهدته اللجنتان من محاولة بعض الطلاب للغش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، كما تم استبعاد رئيس لجنة عبدالحميد رضوان الثانوية المشتركة عن العمل باللجنة، وإحالته للمساءلة القانونية.

وأكد حجازي أن الوزارة لن تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع كافة مظاهر الإخلال بنظام الامتحان، وإحالة كل من يثبت تقصيره وإهماله في أداء عمله خلال فترة انعقاد الامتحانات إلى التحقيق.​