التعليم: لم نتلقَ شكاوى من امتحان الجغرافيا لثانوية المكفوفين

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2017 /2018، في مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، حيث بلغ عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان (198) طالبًا/ طالبة أمام (25) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، حرص الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وأشار أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأضاف خيري أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) غدا الأحد، بينما سيؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (110,822) طالبًا/ طالبة.​