"الأوقاف" تكشف حقيقة رفع الآذان الشيعي في مسجد الحسين

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم السبت: "ردا على ما نشر مؤخرا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا صــورة لمسجد والآذان بطريقة الشيعة بصوت المؤذن المصري فرج الله الشاذلي رحمه الله،

نعلن أن هذه الواقعة لم تكن على أرض مصر ولا في مساجدها مطلقا".

وأضافت الوزارة، أن الواقعة تعود إلى عام 2014 عندما سافر الشيخ فرج الله الشاذلي إلى دولة (إيران) وهو قارئ ليس موظفًا بالأوقاف ولا من العاملين بها.

وتابعت الوزارة: "عندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت في عام 2014 عبر وسائل الاتصال الشبكي تم التحقيق مع المذكور في حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التليفزيون ومن القراءة في المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، ومنعه من القراءة في مسجد إبراهيم الدسوقي حتى توفى بتاريخ 5-7-2017 بمستشفى الجلاء العسكري ودفن في قريته بمركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة.

وأعلنت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لما نُسب من أن الآذان، انطلق من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة علمًا بأن الصورة المتداولة في الفيديو على مواقع التواصل ليست صورة مسجد الإمام الحسين.

وأكدت الأوقاف، أن مساجد مصر تدين بمذهب أهل السنة والجماعة والآذان فيها على طريقة أهل السنة والجماعة، محذرة من ترديد هذه الشائعات التي تضر بمصلحة الوطن.