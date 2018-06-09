الاثنين.. السيسي يشهد احتفال مصر بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

القاهرة- أ ش أ:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين المقبل، احتفال مصر بليلة القدر، الذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القران الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القران الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقران الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضي، والعاشر هو الفائز الأول في المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

ويشارك في الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، حيث يتم تكريم الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة، وهم : في الفرع الأول للمسابقة: "حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية وغيرها، يأتي في المركز الأول: إسماعيل فؤاد إسماعيل من مصر، وحصل على 150 ألف جنيه، وفي المركز الثاني: محمود سعيد ضيف الله من مصر، وحصل على مائة ألف جنيه.

وفى الفرع الثاني: "حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم أحكامه ومقاصده العامة مع معاني المفرادات للدول العربية وغيرها، وجاء في المركز الأول: بلقاسم خير الدين من الجزائر، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، والمركز الثاني: فاز به المتسابق : حسن مصطفى بشير من نيجيريا، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفى الفرع الثالث: "حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للدول غير الناطقة بالعربية ، فاز بالمركز الأول: محمد مجاهد الإسلام من بنجلاديش، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني: هيثم صقر أحمد من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه.

اما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عامًا للمصريين، حيث فاز في المركز الأول: عبد الله عمار محمد السيد، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني مصطفى عبد الغني محمود، وحصل على مبلغ 60 ألف جنيه

كما فاز بالمركز الأول في مسابقة القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة، عبد الرحمن مهدي من مصر.​