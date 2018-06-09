البعثات تعلن عن فتح باب التقدم لمنح دراسية بجامعة "كاميرينو" بروما

كتبت- داليا شبل:

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون البعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية ببعض الجامعات الإيطالية بروما للعام الأكاديمي 2018-2019.

وأوضحت البعثات، عبر موقعها الإلكتروني، افاد المكتب الثقافي المصري بروما بأن جامعة كاميرينو بإقليم ماركى، فتحت باب التقدم للحصول على منحا دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في التخصصات المعلن عنها على الرابط التالي:

http://isas.unicam.it/sites/isas.unicam.it/files/Research%20topics%202018agg8.pdf وأشارت الإدارة المركزية لشؤون البعثات، إلى أنها لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح، علماً بأن علماً بأن اخر موعد للتقدم يوم 25 يونيو 2018 من خلال الرابط التالي: https://vele.unicam.it/CallforApplication​