علي عبدالعال: نواب الغربية لهم مزايا متعددة

الغربية - مروة شاهين:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، إن جامعة طنطا من الجامعات القديمة في مصر والكثير لا يعلم أنها منذ عام 1969 وكانت نواتها الأولى كلية الطب، ووصلت الآن لأكثر من 18 كلية.

وأضاف عبدالعال، أن الجامعة أصبحت حاليًا من أقدم الجامعات ومازالت تقاتل من أجل الوصول إلى أعلى قائمة الجامعات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن علاقة طيبة تربطه بنواب محافظة الغربية، لأن لهم مزايا متعددة بيجمعوا ما بين الخبرة والتميز، "دائمًا يعرضون وجهات نظر نستفيد جمعيًا منها ويدافعون عن مصلحة محافظة الغربية".

وبدأت مناقشة رسالة الباحث فتحي محمد ندا الأستاذ بكلية التربية الرياضية وعضو مجلس النواب تحت عنوان: "مسئولية الدولة في مواجهة شغب الملاعب"، وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة عين شمس ورئيس مجلس النواب المصري "مناقشًا"، والدكتور عمرو أحمد حسبو أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بطنطا "مناقشًا" والدكتور أيمن محمد أبو حمزة أستاذ ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بطنطا "مشرفًا".