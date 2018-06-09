"الرئاسة" تكشف تفاصيل لقاء السيسي بالمنتخب: صلاح أكد تحسن حالته -صور

كتب- عمر مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حسب بيان السبت، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة توجه خلال اللقاء بالشكر والتقدير لحرص الرئيس على استقبال المنتخب قبل السفر لخوض فعاليات بطولة كأس العالم في روسي، مؤكداً أن أبناء مصر في بعثة المنتخب سيكونون على مستوى المسئولية وسيبذلون أقصى الجهد لإسعاد ملايين المصريين.

كما أشار المهندس خالد عبدالعزيز إلى الجهود الجارية لتوفير شاشات عرض كبيرة في مختلف الأندية ومراكز الشباب من أجل تسهيل متابعة مباريات منتخب مصر، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة على وشك الانتهاء من توفير ألف شاشة عرض في جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر السفير بسام راضي أن عدداً من اللاعبين تحدثوا خلال اللقاء حيث عاهدوا الرئيس على تقديم أفضل ما لديهم، كما أكد المدير الفني "هيكتور كوبر" أن الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود والرغبة القوية في إدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملاً هاماً في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، وأشار سيادته إلى أن الدولة تسعى خلال الأربع سنوات المقبلة إلى تحقيق طفرة نوعية في المنشآت والبنية التحتية للرياضة المصرية في جميع الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط، وبحيث تكون مصر مؤهلة لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن كذلك على الحالة الصحية للاعب "محمد صلاح"، الذي أكد أن حالته تتحسن على نحو ملحوظ وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله.