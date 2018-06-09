بالصور.. محلب يتفقد مشروع نفق النهضة بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بجولة تفقدية لمشروع نفق النهضة بمحافظة الجيزة، رافقه خلالها اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء مصطفى العجوز رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

واستمع محلب لشرح حول مراحل المشروع المختلفة ونسبة الإنجاز حيث يشتمل المشروع والذى تنفذه شركة المقاولون العرب على 3 أنفاق بإجمالى طول 1700 متر وعرض 7 متر مزودة بأحدث وسائل السلامة والمراقبة المرورية ووسائل سحب مياه الأمطار والسيول.

ويهدف المشروع، حسب بيان لشركة المقولون، إلى حل مشكلة الازدحام المرورى بميدان نهضة مصر وإلغاء التقاطعات ويشتمل المشروع على إنشاء نفق بطول 850 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة ونفق بطول 550 متر للقادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى الدقى ونفق بطول 300 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى جامعة القاهرة.

وواجه المشروع العديد من المعوقات والتى تمثلت فى وجود شبكات مرافق مياه وصرف صحى وتليفونات وكابلات جهد متوسط بعرض الطريق مما استلزم إنشاء خطوط جديدة، ويقع المشروع فى منطقة ذات كثافة مرورية عالية طوال العام، وذلك نظراً لوجود العديد من السفارات الأجنبية والفنادق وجامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة والمطافئ وحديقة الحيوان وحديقة الأورمان بالإضافة إلى العديد إلى المبانى الإدارية.

وقد تم التأكيد على فتح جزء من النفق بطول 550 متر على أن يعمل فى اتجاه القادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة بنهاية الشهر الجارى على أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية هذا العام.

على جانب آخر استعرض محلب مشروع كبارى الطريق الدائرى الأوسطى والذى تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أوضح المهندس محسن صلاح رئيس الشركة، أن المشروع يتكون من نفق تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق الأوتوستراد.