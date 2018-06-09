وزير الطيران يكلف رئيس مطار القاهرة بمتابعة سفر المنتخب لروسيا غدا

كتب- طه عبيد:

كلف شريف فتحي، وزير الطيران المدني، المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، باستقبال بعثة المنتخب الوطني لدى سفرها إلى روسيا للمشاركة في مونديال كأس العالم، ومتابعة إنهاء كافة إجراءات سفرهم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب مطار القاهرة الدولي في التاسعة من صباح الأحد، متوجهة إلى روسيا للمشاركة في مونديال كأس العالم، على طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب.​