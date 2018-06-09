البعثات تعلن عن فتح باب التقدم لمنح "الدكتوراه" بالجامعات الإيطالية بروما

كتبت-داليا شبل:

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون البعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من المنح الدراسية ببعض الجامعات الإيطالية بروما للعام الأكاديمي 2018-2019.

وأوضحت البعثات، عبر موقعها الإلكتروني، أفاد المكتب الثقافي المصري بروما بأن جامعة الدراسات بجنوه، فتحت باب التقدم للحصول على منحاً دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في عدد من التخصصات المختلفة.

وتابعت، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على كافة شروط التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/Bando_XXXIV/_English.pdf

وأشارت الإدارة المركزية لشؤون البعثات، إلى أنها لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح، علماً بأن اخر موعد للتقدم هو الساعة الثانية عشره ظهراً، من 12 يونيو الحالي، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/XXXIV/EN