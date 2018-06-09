غدا.. البرلمان يناقش قانون تنظيم التأجير التمويلي

كتب- أحمد علي:

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، 8 طلبات مناقشة عامة لعدد من النواب في مجموعة من الملفات.

وجاء في جدول أعمال المجلس، نظر 6 تقارير لجان نوعية بخصوص مجموعة من الملفات ومشروعات القوانين.

وفي مقدمتها استمرار نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2018بشأن الموافقة علي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017.

وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصــادية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية ، والموقعة بتاريخ 30 /1/ 2018.

كما يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 152 لسنة 2018بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والموقع فى آستانة بتاريخ 26 / 2 / 2016 .

ويشهد البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركةمن لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصــادية والعـلاقــات الخــارجية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـةرقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية ، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 الف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 22/11/2017.​