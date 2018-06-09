28 رمضان.. آخر رحلة لسفر المعتمرين للأراضي السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن يوم 28 رمضان الجاري، هو آخر موعد ورحلة لسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، على أن تكون أولى رحلات العودة يوم 15 شوال المقبل.

ونوه شيحة لمصراوي، السبت، إلى أن عدد 285 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة هذا العام 1439هـ، منذ بداية الموسم فى 13 جمادي ثان وحتى نهاية شهر شعبان الماضي، من إجمالي 400 ألف تأشيرة مخصصة لهذه الفترة على عدد 733 شركة سياحية تعمل في الموسم.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المعتمرين المكررين للعمرة بلغ ما يقرب من 12 ألف معتمر بنسبة 3.6%، ووصل مبلغ سداد رسوم التكرار لـ 120 مليون جنيه وقدرها 2000 ريال سعودي.

وأوضح أن أكثر من 90 ألف مواطن حصلوا على تأشيرة العمرة من إجمالي 100 ألف تأشيرة مخصصة لشهر رمضان، على أن يكتمل العدد المتبقي بنهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الحصة المقررة لشهري رمضان وشوال تقدر بنسبة 20%.

ورصدت لجان وزارة السياحة المعنية بمراقبة عمل الشركات السياحية بالأراضي المقدسة والمرور على سكن المعتمرين للتأكد من راحتهم وتنفيذ البرنامج المتفق عليه والمبلغ عنه بوزارة السياحة، عدة مخالفات لبعض الشركات في موسم العمرة، منها عدم تواجدهم في السكن المبلغ عنه في البرنامج ولم يتم إخطار اللجنة لتغيير السكن، مما يعد مخالفة لضوابط العمرة وبناء عليه يستلزم محاسبتهم، كما تمك رصد قيام بعض الشركات، بتوثيق برامج عمرة تتضمن سفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد 7 رمضان، ما يعد مخالفة للضوابط وتتضرر منه الشركات في المقام الأول.

وقررت اللجنة العليا للحج والعمرة، تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق، إضافة إلى قرار أن تتضمن لائحة الجزاءات بند يوضح معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات التي تصل لإلغاء الترخيص، خاصة أن تحديد عدد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.​