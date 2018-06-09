تسليم الشقق وترفيق الأراضي.. 6 ملفات تنتظر وزير الإسكان الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

مجموعة من الملفات والتحديات تنتظر وزير الإسكان الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف، على رأسها استكمال ما بدأه مدبولي من عميات تنفيذ في مدن الجيل الرابع، بجانب مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الحاجزين في المشروعات السكنية المختلفة.

ويرصد مصراوي أبرز الملفات التي تنتظر وزير الإسكان الجديد.

استكمال الإسكان الاجتماعي:

مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث شهد طفرة كبيرة مع بداية تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة الإسكان في 2014، وأعطى الرئيس السيسي أولوية كبيرة لهذا المشروع، حيث كان من المخطط أن يتم تنفيذ مليون وحدة بنهاية 2019، لكن الوضع الحالي للمشروع يصل إلى 500 ألف وحدة فقط سيتم الانتهاء منهم نهاية العام الجاري، أي أن الوزير الجديد سيكون عليه مسئولية كبيرة في استكمال باقي المشروع، وايجاد طرق للتمويل، حتى يتم الانتهاء من المليون وحدة سكنية التي أعلن عنها الرئيس السيسي في 2014.

مدن الجيل الرابع:

استكمال تنفيذ مدن الجيل الرابع التي بدأ تخطيطها منذ 2015، والتي وصلت إلى 13 مدينة يوجد منها 9 تحت التأسيس، أهمها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق بور سعيد، وغرب أسيوط وغرب قنا في الصعيد، خاصة وأن هذه المدن لعبت دور كبير في نجاح فترة الدكتور مصطفى مدبولي كوزيرًا للإسكان، وأهلته بشكل كبير أن يكون رئيسًا للوزراء.

تسليم المشروعات المتأخرة:

طرحت وزارة الإسكان مشروعين للإسكان المتوسط "دار مصر - سكن مصر" خلال فترة تولي مدبولي الوزارة، حيث تم طرح أكثر من مرحلة في كل مشروع، لكن مشروع دار مصر شهد تسليم الوحدات تأخر قارب على سنتين، حيث انتهت الوزارة من تسليم ما يقرب من 3 آلاف وحدة فيما يصل عدد الوحدات التي تم حجزها 56 ألف وحدة، الأمر الذي سيكون تحدي كبير أمام الوزير الجديد، فلابد أن يسرع من وتيرة تسليم الوحدات.

ترفيق الأراضي:

طرحت الوزارة منتصف العام الماضي 43 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح واتبعتها بمرحلة تكميلية، والآن تطرح 30 ألف قطعة جديدة، بخلاف ما يقرب من 10 ألف قطعة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، كل هذه الأراضي تحتاج إلى الترفيق وتمويل كبير حتى تفي الوزارة بوعودها أمام الحاجزين.

مواجهة المخالفين:

خلال الفترات الاخيرة بدات بعض التجمعات العشوائية تظهر في بعض المدن مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة بدر، وكذلك البناء الخالف، واستخلال الوحدات السكنية في أنشطة تجارية وإدارية، لذلك لمواجهة هذه المخالفات ستكون تحدي قوي أمام الوزير، ستعكس مدى قدرة على قيادة الوزارة في المرحلة المقبلة.

تطوير العشوائيات:

منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يعمل على تطوير كل البؤر العشوائية، وبالفعل خلال فترة مدبولي تم تقسيم المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة وغير آمنة، من المقرر أن يتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجاري، وسيكون أمام الوزير الجديد للإسكان مسؤولية تطوير المناطق الآمنة والتي يصل عددها إلى 300 منطقة في كل الجمهورية.

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