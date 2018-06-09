الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقسٌ معتدلٌ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيفٌ ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

وسط الدلتا 24 39

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 28

السلوم 22 30

سيوة 20 41

بورسعيد 24 31

دمياط 23 31

العريش 21 34

رفح 20 33

الإسماعيلية 23 40

السويس 23 40

رأس سدر 24 36

نخل 14 38

نويبع 28 37

طابا 23 38

كاترين 17 30

الطور 25 36

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 41

بنى سويف 24 41

المنيا 24 42

أسيوط 23 43

سوهاج 25 43

قنا 27 44

الأقصر 30 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 29 44

الوادى الجديد 29 44

شلاتين 28 38

أبورماد 29 37

رأس حدربة 30 35

حلايب 30 34