ملامح التشكيل الوزاري: خفض سن الوزراء والأسماء الجديدة أمام البرلمان يوم الاثنين

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، إن هناك توجيهات بخفض سن الوزراء الجدد، في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف المصدر، اليوم السبت: "الأسماء الجديدة ستعرض على البرلمان يوم الاثنين المقبل، للموافقة عليها، وهناك محاولات لحلف اليمين أمام الرئيس السيسي قبل العيد".

ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل الحكومة.

وكلف الرئيس السيسي، الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.​