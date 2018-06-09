الإسكان تدعو المقاولين لتنفيذ شبكات ومحطات رفع صرف صحي بقرى الدقهلية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن دعوة المقاولين المسجلين في الاتحاد المصري للتشييد والبناء بالفئة الأولى شعبة أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى التقدم بعطاءاتهم بموجب نظام المظروفين المغلقين لتنفيذ الأعمال التالية: الصرف الصحى (شبكات صرف صحي – محطات رفع الصرف الصحي – خطوط الطرد)، لتجمع قروى نوسا الغيط، وتجمع قروى شبراويش – مركز أجا – بمحافظة الدقهلية.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، في بيان، اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار في مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: يمكن شراء وثائق المناقصتين من مقر قطاع العقود بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية – المجزر الآلى – نهاية عمارات العبور – الطريق السريع – المنصورة – الدقهلية، وتقدم العطاءات إليه في موعد أقصاه الساعة 12 ظهر يوم جلسة فتح المظاريف الفنية، وستكون العطاءات صالحة لفترة 90 يومًا بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية، على أن تسلم المظاريف باليد أو عن طريق البريد المسجل.

وتابع: يتم فتح المظاريف في حضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور، وأي عطاءات ترد متأخرة عن الموعد المحدد أو غير مصحوبة بتأمين إبتدائي سيتم رفضها، موضحًا أن دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص بالبرنامج مكمل للإعلان الذى تم نشره بالصحف، ولمزيد من المعلومات يمكن مراسلة الموظفين المختصين كتابياً خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.​