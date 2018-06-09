رئيس لجنة بالأعلى للشئون الإسلامية: "فيسبوك" قدم خدمات جليلة للعالم

كتب – محمود مصطفى:

وجه الدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، خالص الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لرعاية ملتقيات الفكر الإسلامي، التي تعقدها الوزارة في رمضان.

وقال الشريف، خلال كلمته في ملتقى الفكر الإسلامية، الذي يعقد بمسج الحسين، إن الإعلام هو القوة الفاعلة في المجتمع، فأمسى العالم كله أسرى للإعلام ، وجاء تأسيس "فيسبوك"، على يد مارك روزنبرج الذي لم يتجاوز الـ20 عاما، فقدم خدمات جليلة للعالم بعد أن كان مصدر الإعلام كامنًا في الإذاعة والتلفزيون، واستحوذ الانترنت على عقول العالم كله .

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بديلا عن علاقات التواصل المباشر بين الناس، غير أنها ملأت الساحة بمعلومات صحيحة وغير صحيحة، ووصل الأمر إلى الخوض في خصوصيات الناس، واعترف مؤسس "فيسبوك" بذلك .

ولفت إلى أن أكثر المتعاملين بمواقع التواصل الاجتماعي لم يلتزموا بالضوابط المهنية الإعلامية، وجرأت هذه المواقع الناس أن يتحدثوا في كل شيء، حتى وإن كان الأمر محظورا سياسيا، أو دينيا، موضحا أن مصادر المعلومات الموثقة قليلة جدا، فيلجأ الناس للتواصل الاجتماعي لأخذ مزيد من المعلومات حتى ولو كانت مغلوطة، لذا كان من الواجب ضبط استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تشريع قانوني يضع هذا الأمر في إطاره الصحيح.​