اليوم.. جمعة يتلقي قيادات ومديري هيئة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق بالديوان العام، بمقر الهيئة بالدقي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الدكتور محمد مختار جمعة يناقش عددا من الملفات الهامة بالهيئة، ومن أهمها عقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات الإدارية والمحاسبية والقانونية والموارد البشرية، لرفع مستوى الأداء المهني لدى جميع العاملين بالهيئة، وبخاصة الشباب وتأهيلهم للدفع بهم في المواقع القيادية بالهيئة عن جدارة واقتدار.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزير يؤكد على أن رفع مستوى أداء وكفاءة جميع العاملين بالهيئة أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ هذه البرامج، ونوع كل برنامج ومن يحق له المشاركة فيه، كما ستكون هناك حوافز تميز لكل من يجتاز هذه البرامج بكفاءة واقتدار.