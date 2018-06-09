مجدي الجلاد يكشف تفاصيل خلافه مع مفيد فوزي بسبب فاتن حمامة

القاهرة - مصراوي:

ردّ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على وصف الإعلامي مفيد فوزي، له بأنه يفتقد "الكاريزما"، مؤكداً أن رأي الأخير يُحترم ولكنها وجهات نظر في النهاية.

وقال "الجلاد"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن "الكاريزما حاجة من عند ربنا، وهذا رأي الأستاذ مفيد فقط، وأنا في الأساس صحفي، وبالتالي عندما عملت في التليفزيون كنت أقدمها باعتباري صحفياً وليس مذيعاً، ودائما ما يكون الموضوع هو الأساس عندي".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "لو مجدي مش ناجح مكنش استمر 11 سنة في التليفزيون، وبرنامج (لازم نفهم) كان من أهم 3 برامج في cbc"، موضحاً أنه حقق نجاحاً في التلفزيون بنسبة تقترب من 70 %، لافتاً إلى أنه يعترف بأنه ككاتب أفضل منه كمذيع.

وتابع الجلاد بقوله: "الأستاذ مفيد فوزي من الناس اللي بيغيروا على مهنتهم جداً، وقال هذا الرأي في وقت زعل تجاهي وكانت بطلة هذا الموقف سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لأن الأستاذ مفيد متعود يكون الأول طول عمره في الصحافة، وأنا في المصري اليوم أجريت حواراً مع فاتن حمامة بعد غيابها عن الصحافة لمدة 8 سنوات"، وقبلت الفنانة الكبيرة أن تجري حوارًا معه وأخبرته أنها معجبة جدًا بعمله الصحفي

واستكمل، "نزل الحوار في المصري اليوم، وبعد ذلك، أسست الوطن وأصبحت رئيس تحريرها، عملت حوار تاني مع فاتن حمامة، ووافقت، وقبل ما أمشي من بيتها طلبت اقرأ لها العناوين قبل ما انشر الحوار، وقالت لي إن مفيد فوزي عمل حوار من يومين، وكان وقتها يكتب في المصري اليوم"، مضيفاً: " نشرت الحوار قبل حوار مفيد فوزى وهو الآمر الذى أزعجه جدا".

وأشار إلى أن هناك وجهات نظر في تقديمه للبرامج، ففي الوقت الذي ذكر البعض أن وجوده كضيف أفضل من كونه مقدماً للبرامج، يتساءل آخرون عن غيابه عن الشاشة: "علشان القضايا اللي بطرحها، وأول واحد في الإعلام التليفزيوني نزلت الشارع في (لازم نفهم)، وكنت أناقش قضايا الناس معهم".