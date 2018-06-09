مجدي الجلاد يوضح حقيقة سفره إلى قطر

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي مجدي الجلاد، حقيقة سفره إلى قطر، قائلاً إن أحمد مجاهد، ويعمل مستشارًا في وزارة التخطيط نشر عبر موقع "فيسبوك" أن الجلاد سافر إلى قطر وسيهاجم مصر في قناة الجزيرة.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة: "أنا كنت في مدينة 6 أكتوبر في مسجد الحصري وقتها، دي كانت نكتة، حاجة جنان تخلي الواحد يدخل مستشفى المجانين.. والدنيا اتقلبت عليا".

وأضاف أن "مجاهد" اعتذر بعد ذلك وقال "أنا آسف"، وبرر أنه نقل المنشور من أحد الشعراء، موضحاً: "قال إنه سمع من شاعر كبير في السن أن الجلاد قال في إذاعة بي بي سي العربية أنه وصل الدوحة وهيتكلم في الجزيرة".

وتابع: "أنا من الناس القليلة في الصحافة اللي محدش قدر يتهمها بالتمويل، أنا نفسي حد يعرض التمويل عليا.. وهرفض، في ناس ما بيتعرضش عليهم التمويل أنا من الناس دي".