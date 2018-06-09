مصدر: 6 وزراء جُدد في حكومة مدبولي.. منهم "التموين والري"

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بدء بمقابلة المرشحين لتولى الحقائب الوزارية في أحد المقرات التابعة لوزراة الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لمصراوي: "التغير سيشمل 6 وزرات هي: التعليم العالي، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الخارجية، والقوى العاملة، والزراعة، والري".

وتابع المصدر: "من المنتظر أن ينتهي رئيس الوزراء المُكلف من تشكيل حكومته الجديدة قبيل عيد الفطر، وعرضها على مجلس النواب، صباح الأحد المقبل للموافقة عليها".

وأشار المصدر، إلى أنه من المرجح أن يكون حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل عيد الفطر.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت الجمعة، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس السيسي كلف أمس الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.