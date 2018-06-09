الجلاد يكشف تفاصيل لقاءه مع الفقي بعد مقال عن مبارك: "ساويرس انفجر كالإعصار"

كتب - معتز عباس:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه تعرض لضغوطات خلال عمله كرئيس تحرير لصحيفة المصري اليوم، متابعاً بقوله: "تعرضت لضغوط وحرب في فترات وسنوات سابقة، وكانت تصل إلى الطلب بإقالتي من الصحيفة وحصلت خناقات في ده".

وأضاف "الجلاد"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه يعمل طوال الوقت على حسب راحته، ولكن هناك كواليس تحدث خلال نشر المقالات وقبل ظهوره في التلفزيون.

وكشف الجلاد تفاصيل لقاءه مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي بسبب مقال عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعنوان "من يعزل مبارك؟"، قائلاً: "المقالة نزلت في جريدة المصري اليوم لاقيت الدنيا مولعة تاني يوم الصبح، ورحت جلسة برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس والمهندس صلاح دياب للقاء أنس الفقي في مكتبه، وبدأ هجوم كاسح من أنس الفقي، وأن الدولة تطلب إقالتي من منصبي كرئيس تحرير".

وأضاف: "صلاح دياب كان يتحدث بموضوعية إن دا مينفعش وكان هادئ جداً، لكن فجأة انفجر إعصار نجيب ساويرس في أنس الفقي، ورفض إقالة مجدي الجلاد بصوت عالي ورفض تسليم رئيس تحرير الصحيفة وقال (مش هندبحه واللي عايزين تعملوا اعملوه)".

وأكمل: "أنا عندي قدرة أعمل مواؤمة سياسية مع الظروف اللي بتعيشها الدولة وهذا مش عيب، وكل الصحفيين الكبار يعرفوا ده.. أول بند في مهام رئيس التحرير في الصحف الغربية، أنه يضمن صدور الصحيفة مهما كانت الظروف لو ظروف البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتقول أن هذا الخبر سيغلق الصحيفة لابد أن يرفعه رئيس التحرير".

واختتم: "أنا مش هعيش في كوكب تاني أنا عايش في مصر، لو أنا محطتش الظروف السياسية اللي فيها البلد في اعتباري وأنا بشتغل يبقى أنا مش رئيس تحرير".