الأوقاف: ٣ آلاف إمام ينشرون الفكر الوسطي بمختلف دول العالم

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إجمالي الأئمة والقراء الموفدين والمعارين والمتعاقدين الذين يمثلون الوزارة بمختلف دول العالم لنشر سماحة الإسلام بلغوا 3617 إمامًا وقارئًا.

وأضاف طايع، في بيان له الجمعة، أن الأئمة بياناتهم كالتالي:

أولًا: عدد الموفدين على نفقة وزارة الأوقاف إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات لكل إمام، مع إحلال إمام آخر مكانه عند انتهاء مدته (65) إمامًا.

ثانيًا: الأئمة المعارون من الأوقاف على نفقة الدول الطالبة وعددهم (777) إمامًا.

ثالثًا: الموفدون في رمضان من الأئمة والقراء (93) إمامًا وقارئًا، منهم (48) إمامًا وقارئًا على نفقة وزارة الأوقاف المصرية.

رابعًا: الأئمة المتعاقدون للعمل بالخارج بوظيفة إمام وخطيب أو مدرس علوم شرعية أو عربية (3382) متعاقدًا.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الصحيح بمختلف أنحاء المعمورة.