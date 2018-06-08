مجدي الجلاد: "أنا صحفي عايش على مرتبي.. وساويرس مؤمن بإمكانياتي"

كتب - معتز عباس:

رد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على الأقاويل المثارة حول أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يحميه قائلاً: "ربنا هو اللي بيحميني وبيحمي ساويرس.. أنا علاقتي بساويرس بقالها 15 سنة لأنه مؤمن بقدرات وإمكانيات والتزام وأخلاق الصحفي مجدي الجلاد".

وكشف "الجلاد"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، اليوم الجمعة، عن حديث دار بينه وبين ساويرس قبيل تركه لجريدة المصري اليوم، قائلًا: "لما تركت المصري اليوم لتأسيس جريدة الوطن قال لي ساويرس: "بالتوفيق بس أنا في الآخر بقولك لو عايز تعمل جريدة أنا المالك بتاعها غير المصري اليوم أعملها لك".

وأضاف بقوله: "لما سبت جريدة الوطن، قال لي ساويرس: مش كان عندك حلم أنك تعمل مؤسسة صحفية رقمية.. شاركني وتعالى تعملها"، متابعًا: "اللي هي دلوقتي مصراوي ويلا كورة وكونسلتو".

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام أن نجيب ساويرس لا يتدخل في سياسة تحرير أي وسيلة إعلام مملوكة له "كان بيتهاجم في المصري اليوم وبعد ما يشوف المقال بيتصل بيا عشان يرد".

وتابع بقوله: "أنا صحفي عايش على مرتبي.. لكن الزهر لعب معايا وبحمد ربنا، أنا من الناس اللي محدش عرف يلوي دراعهم بالفلوس في مصر لأن ربنا كتب ليا اتغرب 9 سنين في الخليج وأنا صغير.. اشتغلت وعملت فلوس من شغلي في جريدة المدينة اليومية في جدة منذ عام 1991 حتى 1999".