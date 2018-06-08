مجدي الجلاد: فاتن حمامة فتاة أحلامي.. ولا زالت

كتب- معتز عباس:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، عن تقديره وحبه للفنانة الراحلة فاتن حمامة، مضيفًا أنها "فتاة أحلامي.. ولازالت."

وقال الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، اليوم الجمعة، إن سيدة الشاشة العربية كانت منقطعة عن وسائل الإعلام لنحو 8 سنوات وتواصلت معها خلال 2010 أو 2011، واتصلت بها تليفونيًا وأخبرتها برغبتي في إجراء حوار صحفي معها".

وأضاف الجلاد الذي تولى رئاسة تحرير صحيفة المصري اليوم لعدة سنوات: "ضحكت ضحكتها الجميلة وقالت لي: أنا متابعة تجاربك الصحفية وكتاباتك ومقالاتك وأنا هوافق علشان أنت يا مجدي"، متابعًا: "ذهبت لإجراء الحوار ومعي المصور الكبير حسام دياب (رئيس قسم التصوير بمؤسسة أونا) ومصور فيديو وعملت الحوار".

وحكي الجلاد موقفًا معها قائلًا: "أثناء الحوار الصحفي قلت لها (أنا بحبك).. لترد عليه ضاحكة: ما كل الناس بتحبني، قلتلها لاء: لولا حضرتك متجوزة كنت طلبت اتجوز منك دلوقتي".

فعقبت بسمة وهبة: "أنت أكيد كنت متزوج.. كنت هتعدد؟"، فرد الجلاد: "مع فاتن حمامة فقط، ومراتي عارفة.. كنت هتجوزها وهي كبيرة".

وتابع: "الحوار نزل في المصري اليوم وعمل ضجة كبيرة، وأهديت أحد المقاطع المصورة للحوار لأحد القنوات الفضائية وقتها".

توفيت فاتن حمامة في يناير 2017 بعد أن حفرت اسمهما بأحرف من ذهب في تاريخ الفن السابع.