سفارة مصر بموسكو تكشف موعد وصول المنتخب لمقر إقامته بروسيا

موسكو- أ ش أ:

صرح المستشار الإعلامي لسفارة مصر لدى روسيا أيمن موسى، الجمعة، بأن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سيصل إلى العاصمة الشيشاني جروزني يوم الأحد المقبل، حيث مكان إقامته ومعسكر التدريب في إطار مشاركته ببطولة كأس العالم 2018.

وقال موسى - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-، "ستهبط طائرة المنتخب المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل، في مطار العاصمة الشيشانية جروزني، في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي".

وطرحت هيئة الاستعلامات المصرية، عددا استثنائيا من مجلة "رسالة القاهرة" باللغة الروسية والتي تصدر مرة كل شهرين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.​

وأضاف المستشار الإعلامي أنه سيتم طبع ألفي نسخة من مجلة "رسالة القاهرة"، لتوزيعها في المدن الروسية، كما أرسلت هيئة الاستعلامات المصرية 2500 علم لتشجيع المنتخب المصري في المونديال.

ويصل منتخب مصر إلى جمهورية الشيشان الروسية، حيث مكان إقامة الفريق ومعسكر التدريب، وسيقيم المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم في فندق "ذي لوكال هوتيل"، ويقوم بالتدريبات على ملعب ستاد "أحمد أرينا".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات روسيا والسعودية والأوروجواي، ويقابل المنتخب المصري نظيره الأوروجواياني على ملعب "ستاد يكاترينبرج أرينا"، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في مدينة يكاترينبرج.

وستكون مباراة منتخبي مصر وروسيا هي الثانية ضمن مباريات هذه المجموعة، حيث ستجرى في مدينة سان بطرسبورج، على ملعب "زينيت أرينا" الجديد، يوم 19 يونيو، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

أما مدينة فولجوجراد فستحتضن الحدث الأهم بالنسبة للجماهير العربية في هذه المجموعة، حيث سيلتقي منتخبا مصر والسعودية على ملعب ستاد "فولجوجراد أرينا"، يوم 25 يونيو، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

ويتكون المنتخب المصري من الجهاز الفني والإداري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور راؤول كوبر، ومساعد المدرب الأرجنتيني سيفيرو كوستافو، أسامة نبيه مدرب مساعد، الأيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية، المدير الإداري علاء عبد العزيز، مسئول التغذية الإنجليزي لوران بانوك، ومدرب حراس المرمى أحمد ناجي.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر: في حراسة المرمي، رقم 1 عصام الحضري، رقم 23 محمد الشناوي، رقم 16 شريف إكرامي.. وفي خط الدفاع، رقم 6 أحمد حجازي، رقم 2 علي جبر، رقم 12 أيمن أشرف، رقم 13 محمد عبد الشافي، رقم 4 عمر جابر، رقم 20 سعد الدين سمير، رقم 15 محمود حمدي (الونش)، رقم 7 أحمد فتحي، ورقم 3 أحمد المحمدي.

وفي خط وسط " رقم 19 عبد الله السعيد، رقم 22 عمرو وردة، رقم 21 محمود حسن (تريزيجيه)، رقم 17 محمد النني، رقم 14 رمضان صبحي، رقم 8 طارق حامد، رقم 5 سام مرسي، ورقم 18 محمود عبد الرازق (شيكابالا)، أما في مركز الهجوم، رقم 10 محمد صلاح، ورقم 11 محمود (كهربا)، ورقم 9 مروان محسن.