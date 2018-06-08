سكرتير حزب الوفد يطالب بالكشف عن مهاجمي إفطار النادي السويسري

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، الجمعة، إن هناك "تباطؤ ملحوظ" في تعامل أجهزة الأمن مع ما جرى خلال حفل إفطار الحركة الديمقراطية المدنية واعتداء مجهولين على المشاركين فيه يوم الثلاثاء الماضي.

ووصف سري الدين، في بيان، ماحدث "بالعمل المشين والجبان"، مطالبا بضرورة التحقيق فيه وتقديم المسؤولين عنه إلى جهات التحقيق.

وقال "انتظرنا نتائج ما أسفرت عنه التحقيقات لعده أيام ولم يعلن عن اي شئ حتي الآن، وهو ما يدفعنا إلى مطالبة الجهات المسؤولة بسرعة كشف المعتدين".

وأضاف أن ماحدث أضر بشكل بالغ بمسيرة الديمقراطية التي تسعى جميع الاحزاب والحركات السياسيه إلى ترسيخها وخلق حياه حزبيه فعالة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ترحب بالتعددية الحزبيه وتسعي لاحتضان مختلف الرؤي بما يحقق حياة حزبية سليمة تساند الدولة وتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال "لن نسمح لأطراف منفلتة ان تسئ الي ما نجحت الدولة في تحقيقه على مدى السنوات الأخيرة من انجازات في العديد من المجالات، ولابد لنا جميعا من استكمال تلك الانجازات بترسيخ مبدأ التعددية والتكاتف لما فيه صالح مصر والمصريين".

وكان مجهولون قد هاجموا حفل إفطار نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع من أحزاب وشخصيات سياسية، في النادي السويسري بمنطقة إمبابة في الجيزة.