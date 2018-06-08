نائب محافظ الجيزة عن منظومة النظافة الجديدة: "المواطن مش هيدفع للزبالين تاني"

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إن المحافظة طرحت كراسات شروط منظومة النظافة الجديدة؛ تمهيدًا لاختيار الشركات التي سيجري التعاقد معها لتنفيذ أعمال النظافة.

وأضاف الهراس في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هناك اشتراطات على الشركات، تشمل عدد العمال وسيارات الجمع، حسب كل حي في المحافظة، موضحًا، تقسيم الأحياء إلى قطاعات في المنظومة الجديدة.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة الجديدة تعتمد على الجمع المنزلي، متابعًا: "المواطن مش هيدفع للزبالين اللي بيجوا يلموا الزبالة منه، وهيدفع الزبالة على فاتورة الكهرباء".

وناشد الهراس المواطنين عدم إلقاء القمامة في الشارع أكثر من مرة يوميًا، لصعوبة جمعها أكثر من مرة.