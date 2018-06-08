اليورو يصعد والدولار يتراجع.. أسعار أهم العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تباينت تحركات سعر صرف عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه أمس الخميس نهاية الأسبوع، بين الهبوط والصعود والاستقرار، مقارنة بمستويات أسعار الخميس الماضي

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، إلى 23.79 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع مقابل23.63 جنيه للشراء و23.89 جنيه للبيع.

وصعد أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه إلى 20.94 جنيه للشراء و21.18 جنيها للبيع مقابل مقابل 20.73 جنيه للشراء و 20.98 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

ولكن سعرصرف الدينار الكويتي أمام الجنيه استقر عند 58.86 جنيه للشراء و59.24 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الريال السعودي استقر أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه أمام الجنيه عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.