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برلماني رافضًا بقاء وزير الصحة في الحكومة الجديدة: "على جثتنا"

02:25 م الجمعة 08 يونيو 2018
برلماني رافضًا بقاء وزير الصحة في الحكومة الجديدة: "على جثتنا"

وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين

كتب- محمد نصار:

قال النائب أحمد يوسف إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن أعضاء المجلس لن يقبلوا باستمرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، في الحكومة الجديدة التي يشكلها المهندس مصطفى مدبولي.

وقال "إدريس"، في بيان، اليوم الجمعة، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى وزراء أكفاء قادرين على ترجمة مطالب الرئيس السيسي وتطلعات الشعب المصري إلى واقع، لافتًا إلى أن قطاع عريض من المواطنين يبكون داخل مستشفيات الحكومة للحصول على خدمة طبية لائقة لاسيما في مستشفيات محافظات الصعيد.

وأضاف: "تقدمنا بمطالب عديدة لإقالة وزير الصحة، بعد فشله في النهوض بالمنظومة الطبية في مصر"، ولن نسمح ببقائه مرة ثانية في الحكومة الجديدة قائلًا: "على جثتنا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، ويواصل المهندس مصطفى مدبولي، خلال الفترة الراهنة، لقاءاته مع المرشحين لتولي حقائب وزارية، في الحكومة الجديدة.​

وزير الصحة لجنة السياحة والطيران مجلس النواب أحمد عماد الدين مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة

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