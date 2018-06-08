سامي شرف لـ"الأعلى للإعلام": "احمونا من الإعلانات في دراما رمضان"

كتب- مصطفى علي:

طالب سامي شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات ووزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق، المجلس الأعلى للإعلام، بحماية المشاهد المصري وتقنين الإعلانات.

وقال شرف في خطاب أرسله للمجلس الأعلى للأعلام، اليوم الجمعة، تعليقًا على الإعلانات الطويلة، خلال عرض دراما رمضان هذا العام: "الإعلانات بهذه الكثافة ضد حقوق المشاهد وتؤدي إلى عزوفه عن متابعة الدراما، ويترتب عليها في بعض الأحيان أن المشاهد يفضل عدم المتابعة من كثرة الإعلانات، ويصيب هذا الزخم الإعلاني المشاهد بحالة عصبية يترتب عليها فقده لمتعة المشاهدة".

وطالب "شرف" أن يكون عرض الإعلانات إما قبل بدء المسلسل أو بعد انتهائه، لأن متابعة دراما رمضان حاليا أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية.