"الإسكان": إسناد تنفيذ 80 عمارة بـ"سكن مصر" العلمين الجديدة لـ3 شركات​

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيجري تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية "300 عمارة "أرضي + 5 أدوار متكررة"، والوحدة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 115 مترًا، بمشروع "سكن مصر" في مدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى تحديد منطقة لتنفيذها، من المقرر الانتهاء منها بعد عام من بدء التنفيذ.

وأضاف "ممدوح"، في بيان اليوم الجمعة، أنه يجرى إسناد تنفيذ 80 عمارة منها حتى الآن لـ3 شركات، والانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز "3 غرف وصالة، بمسطح صافي 90 مترًا"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وأضاف "ممدوح"، أنه تم الانتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق من الممشي السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، والانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، والانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول 1300 م.ط، والانتهاء من تشطيب 2800 م.ط بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وزراعتها بالنخيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من التصميم المعماري لكباري المشاة أعلى بواغيز 3 و4 ضمن أعمال الممشى السياحي، من كمر الحديد بأشكال بانوراما بطول 80 م للكوبري، ويجرى إصدار أوامر الإسناد، والانتهاء من خوازيق كوبري البوغاز البحري رقم 4، والانتهاء من أعمال التصميم وتسليم اللوحات للشركة، وتنفيذ منطقة الحديقة العامة ضمن أعمال الممشى السياحي بمساحة 50 فدانًا.

وبالنسبة لأعمال تشكيل الجزر والبحيرات، ذكر أن نسبة إنجاز الأعمال التي تنفذها شركة المقاولون العرب بلغت 60%، والشركة المصرية للري والصرف 37%، وشركة الري للأشغال العامة 42%، ويجرى إنهاء إجراءات طرح وإسناد أعمال تنفيذ 13 حاجز أمواج لحماية البواغيز والشواطئ، بأطوال حوالي 2.5 كم، بمدة تنفيذ 12 شهرًا، لحماية حوالي 8 كم طولي من الشواطئ، ولعدد 4 بواغيز، وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض 60مترًا للفتحة الواحدة، بتكلفة تقديرية متوقعة 1.5 مليار جنيه.

ونوه المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم إصدار أوامر إسناد بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات، وهي "أبناء حسن علام، وأوراسكوم، ودرة، ورديكون، وسياك، والمقاولون العرب"، لتنفيذ 15 برجًا بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دورًا، والانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، وبدء صب الأعمدة في أحد الأبراج.