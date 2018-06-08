"قومي المرأة" يشكر شريف إسماعيل ويهنئ نائلة جبر

القاهرة- أ ش أ:

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق على جهوده المشرفة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس اليوم الجمعة - أن المهندس شريف إسماعيل واجه العديد من التحديات خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء في ظل ظروف صعبة، وحمل على عاتقه النهوض بأوضاع المواطن المصري في جميع المجالات، كما أولى اهتماما واضحا بملف المرأة المصرية، وضمت حكومته 6 وزيرات شغلن أهم الحقائب الوزارية التي لم تصل إليها المرأة من قبل، فضلا عن وصول المرأة إلى منصب محافظ للمرة الأولى، ما يعكس مدى الثقة التي أولتها الحكومة في قدرات المرأة المصرية.

ووجهت رئيسة المجلس شكرها الخاص إلى إسماعيل على التعاون المثمر الذي شهده المجلس من جانب حكومته في شتى المجالات وبالأخص في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مهنئة الدكتور مصطفى مدبولي لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء، متمنيه أن تشهد المرأة المصرية في عهد حكومته المزيد من الاستحقاقات وأن تصل إلى مناصب لم تشهدها من قبل.

ومن ناحية أخرى، وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى السفيرة نائلة جبر لفوزها بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد أن حصلت على 143 صوتا خلال الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.