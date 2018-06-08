وزير الزراعة يبحث إنشاء مركز للتميز العلمي مع وفد أمريكي

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد التحالف البحثي من جامعات أمريكية ( كورنيل، وكاليفورنيا ديفيدز، ميتشجان، وبوردو) التعاون من أجل إقامة مركز للتميز العلمي في مجالات: الزراعة والري والطاقة.

وحسب بيان، اليوم الجمعة، ترأس بعثة وفد التحالف العلمي روزي كوفمان مسئول البرنامج الدولي ونائب رئيس جامعة كورنل، كما ضمت البعثة جيميس هيل عن جامعة ديفيز كاليفورنيا، وبول إبنز، وك. رانموثاما عن جامعة بوردو، وك. رامان عن جامعة كورنل، وندا جوشي عن جامعة ولاية ميتشجان.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور وليد ضياظ، والدكتور محمد نجيب والدكتور فريد استينو من جامعة القاهرة، فضلا عن الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية.

وناقش وزير الزراعة مع الوفد - خلال اللقاء - مقترحا حول إقامة مركز للتميز البحثي والعلمي في مجالات الزراعة والري والطاقة بحيث تكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي المنسق لهذا المشروع ، وتكوين لجنة تنسيقية من المكونات الثلاثة، وكذلك تكون كلية الزراعة بجامعة القاهرة مقرا للمكون الخاص بالمجال الزراعي.

وأعرب البنا، عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم كافة أشكال الدعم من خلال مراكزها البحثية من أجل إنجاح هذا التحالف البحثي، بما يساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجالات التعاون، للنهوض بالبحث العلمي بما ينعكس على الاقتصاد القومي وخدمة المجتمع.

ولفت البنا، إلى أهمية هذا التحالف للمساهمة في تقديم إسهاماته العلمية في مجالات ترشيد استخدامات مياه الري، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لخدمة النشاط الزراعي، وكذلك خدمة المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني، فضلا عن إدخال نظم غير تقليدية حديثة في الزراعة والري، وكذلك سيساهم في زيادة فرص الاستثمار في هذه المجالات، بما يسهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة.