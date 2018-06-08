الرطوبة تصل لـ85%.. الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى العيد

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع وصول الحرارة إلى 41 درجة الاثنين المقبل، والذي يشهد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هذه الفترة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن طقس شديد الحرارة، الأسبوع المقبل حتى عيد الفطر، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا، لتصل نهاية الأسبوع إلى (37-38).

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة لتصل إلى 85% طوال الأسبوع المقبل، موضحًا، أن هذا أمر طبيعي، أن ترتفع نسب الرطوبة مع دخول فصل الصيف.

ووجه رئيس الهيئة، مجموعة من النصائح للمواطنين لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، منها الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء الملابس فاتحة الألوان، وغطاء للرأس، وعدم ملء "تانك" البنزين في السيارات بشكل كامل، وتقليل حجم الهواء في إطارات السيارات درجة أو درجتين تحسبا لتمدد الهواء داخل الإطارات بفعل درجات الحرارة.