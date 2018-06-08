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برلماني: تكليف "مدبولي" بتشكيل الحكومة "متوقع"

11:51 ص الجمعة 08 يونيو 2018
برلماني: تكليف "مدبولي" بتشكيل الحكومة "متوقع"

المهندس علاء والي عضو مجلس النواب

كتب- إسلام ضيف:

وصف المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة بـ"المتوقع"، نظرًا لجدارته والتطورات التي حدثت في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة منذ توليه مسئوليتها والتي لم نراها من قبل.

وأضاف والي -في بيان- الجمعة، أن مدبولي نجح في جميع التكليفات التي أسندها إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مشروعات الإسكان المختلفة، وفي مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ومشروعات الإسكان القومية، ومشروعات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزير الإسكان السابق وفّر المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، وعمل على تنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والبيئي، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة، إلى جانب توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمي طبقًا للمواصفات القياسية.

وتمنى والي "التوفيق والسداد" لرئيس الحكومة الجديد في مسئوليته خلال المرحلة المقبلة، ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء لمصرنا الحبيبة.

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