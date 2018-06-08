التشكيل الجديد للحكومة و "أسطورة شاومنج" .. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لشريف إسماعيل رئيس الوزراء المستقيل، وبدء مشارات اختيار الوزراء الجدد، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة التي أبرزت أيضا تأكيد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تدعيم الروابط المشتركة بين السعودية والإمارات.

كما اهتمت الصحف بتصريحات القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي التي أكد خلالها أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك من أسباب القوة والعلم والمعرفة ما يمكنها من أداء مهامها، وستظل دائما عند حسن الظن بها، صمام أمن وأمان الوطن ومقدسات.

وواصلت الصحف متابعتها لشأن يشغل بال البيوت المصرية، حيث نشرت الصحف نبأ الإعلان عن أن "أسطورة شاومنج" اختفت تماما هذا العام، ولم تعد هناك أي فرصة لتسريب الأسئلة قبل بدء امتحانات أي مادة، كما ركزت الصحف قيام الخارجية بتسليم وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية ، بالإضافة إلى لوحة لقناع فرعوني من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس.

وفي الشأن العربي، أبرزت الصحف آخر تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة لاسيما قيام قوات الاحتلال بمحاصرة المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، في وقت جدد فيه عشرات المستوطنين اقتحامهم لساحة المسجد..أما الوضع في ليبيا فتصدر تبنى مجلس الأمن نصا يؤيد إعلان باريس الذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام، اهتمام الصحف التي تابعت المشاورات التي يجريها عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني المكلف لتشكيل الحكومة.

أما الشأن الدولي، فحازت قمة مجموع الدول السبع الصناعية الكبرى الذي ستعقد في وقت لاحق اليوم في مقاطعة كيبيك بشمال كندا، على تغطيات الصحف التي تابعت كذلك أوضاع تشكيل الحكومات في إسبانيا التي طغى عليها العنصر النسائي تحت رئاسة بيدرو سانشيز، وفي إيطاليا حيث تولى رئيس الوزراء الجديد "الشعبوي" جوزيبي كونتي مهامه رسميا، أما عن الانتخابات التركية فأبرزت الصحف بدء تصويت الأتراك في الخارج وسط توقعات بفشل أردوغان في حسم الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

محليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لتغطية تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المستقيل، حيث أوردت الصحف أن الرئيس استقبل مدبولي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوردت صحيفة (الأهرام) - نقلا عن مصادر بمجلس الوزراء - أن تشكيل الحكومة سيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل وحلف اليمين الدستورية قبيل عيد الفطر، فضلاً عن الانتهاء من حركة المحافظين في نفس التوقيت، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى مدبولي، سينتهى من مقابلات الوزراء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية خلال اليوم وغداً على أقصى تقدير، حيث سيتم عرض الأسماء في جلسة عامة بالبرلمان يومي الأحد و الإثنين/ القادمين.

في حين أفادت صحيفة (الأخبار) بأن الحكومة الجديدة لن يكون بها نواب وسيتم إجراء بعض التغييرات في الحقائب الاقتصادية، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول إن أكثر من نصف الوزراء الحاليين في حكومة تسيير الأعمال مرشحون للاستمرار في الحكومة الجديدة، وأن تحقيق إنجازات خلال الفترة الماضية والمتابعة بدقة لأداء الوزراء هو معيار استمرارهم في مناصبهم.

ونشرت صحيفة (الجمهورية) سيرة ذاتية للرئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفي كمال مدبولي، حيث ولد في 28/4/1966، وقد تولى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى تكليفه برئاسة الوزراء، وخلال الفترة من نوفمبر 2012 حتي فبراير 2014 شغل المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

إلى ذلك تصدرت التدوينة التي كتبها الرئيس السيسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي، اهتمام الصحف التي أبرزت تشديد الرئيس على دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأثني الرئيس على هذه الخطوة متمنياً التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعاً، وشدد السيسي علي أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذي به في تعزيز العمل العربي المشترك في شتي المجالات.

وفي شأن رئاسي آخر، نشرت الصحف قرار الرئيس السيسي رقم 104 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 .

كما أبرزت الصحف احتفالية القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع الوطني والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم3، التي تضم عددا من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي تأكيده أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك من أسباب القوة والعلم والمعرفة ما يمكنها من أداء مهامها، وستظل دائما عند حسن الظن بها، صمام أمن وأمان الوطن ومقدساته، قوية بعطاء أبنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم علي حماية الوطن وأمنه القومي على كافة المستويات.

بدورها، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول صدقي صبحي أشار إلى أن مصر ستظل حريصة على أن تستقبل مؤسساتها العسكرية التعليمية أبناء الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها أوثق العلاقات التاريخية والشعبية؛ بما يسهم في دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الفكر وتوحيد المفاهيم تجاه المساعي والطموحات المشتركة لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الشعوب.

في حين نقلت (الجمهورية) عن وزير الدفاع تشديده على أن عملية الإعداد والتأهيل لتولي الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة علي كافة المستويات تتم وفقاً لأسس وركائز محددة ليكونوا قادرين علي تحقيق الأهداف العليا للقوات المسلحة والعمل بكل كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وحماية أمن مصر القومي، وأثني علي الأداء المتميز للدارسين وحرصهم على تنمية ملكاتهم وقدراتهم الفكرية بالاستفادة من إمكانات القوات المسلحة التي تواكب كل تقدم عصري حديث في منظومات الدفاع والقتال العالمية.

وفي سياق امتحانات الثانوية العامة، أوردت صحيفة (الجمهورية)، في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (فرحة الطلاب بكل اللغات في اليوم الثالث.. سقوط "شاومنج" الثانوية العامة)، أن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أكد أن "أسطورة شاومنج" اختفت تمامًا هذا العام ولم تعد هناك أي فرصة لتسريب الأسئلة قبل بدء امتحانات أي مادة، مضيفا إن "كل ما يحدث حاليًا قيام قلة نادرة من الطلاب بمحاولات غش إلكتروني من خلال تصوير ورقة الأسئلة من داخل اللجنة وبعد بدء الامتحان وليس قبله نهائيا وهذه المحاولات تواجه بكل حسم وفوراً".

وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائم على صفحة "شاومينج" بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والتي تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ويدعي أحمد م.ح. مواليد 1999 (طالب)، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

من جهتها،أفادت صحيفة (الأخبار) بأن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس امتحان اللغة الثانية الذي يشمل اللغات الألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والصينية، كما أدوا امتحان التربية الوطنية في الفترة الثانية، ونقلت الصحيفة عن الطلاب بان امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا، مشيرين إلى أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وفي شأن محلي آخر، نشرت صحيفة (الأهرام) أن وزارة الخارجية قامت أمس بتسليم وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة لقناع فرعوني من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس، ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفيرة هبة المراسي قولها إن السفارة المصرية في باريس قامت بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة وإعادتها إلى مصر، مشيرة إلى أن الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

كما أبرزت الصحيفة فوز السفيرة نائلة جبر بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143 صوتا خلال الانتخابات التي جرت أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

عربيا، استحوذ الشأن الفلسطيني على التغطيات الخارجية لصحف القاهرة، وأبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، في وقت جدد فيه عشرات المستوطنين اقتحامهم لساحة المسجد.

ميدانيا، أوردت الصحيفة أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا أمس برصاص قوات إسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة؛ الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحى والمعدني المغلف بالمطاط".

أما صحيفة (الأخبار)، فنقلت عن وزارة الخارجية الفلسطينية وصفها قتل الاحتلال للشاب عز الدين التميمي (21 عاما) من قرية النبي صالح في رام الله، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، بـ"الجريمة الوحشية ووصمة عار في جبين أمريكا" التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعت نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل محادثاتهما في لندن إلى تخفيف حدة التوتر واستئناف المحادثات بشأن حل الدولتين والتي توقفت منذ عام 2014، كما أبلغت ماي، نتنياهو قلق بريطانيا لسقوط محتجين فلسطينيين قتلي في قطاع غزة قائلة له "إن الوضع تدهور".

وعن ليبيا، أبرزت صحفية (الأهرام) نبأ تبني مجلس الأمن الدولي نصا يؤيد إعلان باريس الصادر عن الاجتماع الدولي الرفيع المستوى الذي استضافته فرنسا الشهر الماضي بشأن ليبيا، والذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام، من غير أن يذكر تاريخ العاشر من ديسمبر المحدد للاقتراع.

ونشرت الصحيفة أنه جاء في النص الذي أقره الأعضاء الـ 15 بالإجماع أن المجلس يرحب بالتزام (الأطراف الليبيين) مثلما ورد في إعلان باريس، بأن يعملوا بشكل بناء مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية واحترام نتائجها.

أما عن آخر تطورات الأوضاع في الأردن، فذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بدأ خلال ساعات لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة في حين تتواصل مظاهرات الاحتجاج علي مشروع قانون ضريبة الدخل.

ونقلت الصحيفة عن الرزاز تعهده - في أول تصريح له منذ تكليفه - بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلي نظام ضريبي عادل ومنصف"، وقال الرزاز - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلي نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها علي أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني علي الحقوق والواجبات".

دوليا، أبرزت الصحف انطلاق قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الـ44 خلال ساعات في منتجع بمقاطعة كيبيك بشمال كندا، بمشاركة كل رؤساء الدول والحكومات السبع الأعضاء، وأبرزهم جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي الذي تستضيف بلاده هذا الحدث، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعد بلاده أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت (الأهرام) أن جدول أعمال القمة يتضمن خمسة موضوعات رئيسية كشف عنها رئيس الوزراء الكندي: أولها الاستثمار في النمو الاقتصادي من أجل الجميع، وثانيها إيجاد وظائف للمستقبل، وثالثها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ورابعها العمل المشترك لمكافحة الاحتباس الحراري وتوفير الطاقة النظيفة والحفاظ على المحيطات والبحار، وخامسا وأخيرا بناء عالم أكثر سلاما وأمنا للأبناء والأحفاد عبر آلية تحقيق السلام الاجتماعي.

كما تابعت الصحف تغطية الشأن السياسي في إيطاليا وتولي رئيس الوزراء الإيطالي الشعبوي جوزيبي كونتي رسميا مهامه بعد أن منح مجلس النواب الثقة لحكومته استنادا إلى برنامج يرفض التقشف لكنه لا يرفض الانتماء إلى الاتحاد الاوروبي.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن كونتي - بعد حصوله على ثقة مجلس الشيوخ - نال ثقة مجلس النواب بـ 350 صوتا مقابل 236 في حين امتنع 35 نائبا عن التصويت، مشيرة إلى أن كونتي (53 عاما) غير معروف سياسيا, وتم اختياره من حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) والرابطة (اليمين المتطرف).

وفي إسبانيا، نشرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز كشف عن حكومته، التي غلب عليها العنصر النسائي، واتسمت بتوجهاتها الموالية للاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذكرت أن سانشيز، يملك حزبه الاشتراكي 84 مقعدا فقط فى البرلمان المؤلف من 350، بعدما حصلت مساعيه لإقالة حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى على تأييد تحالف غير متوقع بين أحزاب مناهضة للتقشف وأخرى قومية، إثر تورط راخوى وحكومته في فضيحة فساد.

وأشارت الصحيفة إلى الحكومة الإسبانية الجديدة تضم 11 وزيرة و6 رجال فقط، حيث رفض سانشيز دعوات لتخصيص مناصب بالحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيد بقوة حجب الثقة عن حكومة راخوي، واختار معظم أعضاء الحكومة الجديدة من حزب العمال الاشتراكي المنتمي إليه.

وفي شأن الانتخابات التركية حيث بدأ الناخبون الأتراك في الخارج أمس الإدلاء بأصواتهم، أبرزت الصحف توقعات كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بحصول محرم إينجه مرشح الحزب لمنصب الرئاسة على نسبة 29 إلى 30 % في الانتخابات الرئاسية وفوزه في الجولة الثانية‪.

وذكرت الصحف أن استطلاع أجراه معهد (سونار) لبحوث الرأي أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيفشل في الحصول على الأغلبية التي يحتاجها للفوز في الجولة الأولى. وأظهر الاستطلاع - الذي شمل 3 آلاف شخص في 26 إقليما، أن أردوغان سيحصل على 3ر48 % من الأصوات في الجولة الأولى مع توقع حصول محرم إينجه مرشح المعارضة على 4ر31 %.