علاء مبارك يظهر بمسجد الحسين أثناء صلاة الفجر وسط تواجد أمني

أبوشقة: الديمقراطية لن تتحقق في مصر بدون حزب الوفد

كتب- حاتم أبوالنور و محمد سامي :

ظهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد الحسين لأداء صلاة فجر اليوم "الجمعة" برفقة حرسه الشخصي المكون من ٤ أفرد .

وتواجد علاء مبارك في المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة ، وحرص على الجلوس في الصفوف الأخيرة في المسجد وكان يقرأ القرآن الكريم حتى بدأت الصلاة .

و تجمع حوله المصلين لالتقاط الصور التذكارية معه وسط تواجد أمني من قوات الشرطة داخل المسجد عقب إنتهاء الصلاة .

يذكر أن آخر ظهور لنجل الرئيس محمد حسني مبارك كان في شهر مارس الماضي في قهوة الفيشاوي بحي الحسين.