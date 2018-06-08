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علاء مبارك يظهر بمسجد الحسين أثناء صلاة الفجر وسط تواجد أمني

04:40 ص الجمعة 08 يونيو 2018
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كتب- حاتم أبوالنور و محمد سامي :

ظهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد الحسين لأداء صلاة فجر اليوم "الجمعة" برفقة حرسه الشخصي المكون من ٤ أفرد .

وتواجد علاء مبارك في المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة ، وحرص على الجلوس في الصفوف الأخيرة في المسجد وكان يقرأ القرآن الكريم حتى بدأت الصلاة .

و تجمع حوله المصلين لالتقاط الصور التذكارية معه وسط تواجد أمني من قوات الشرطة داخل المسجد عقب إنتهاء الصلاة .

يذكر أن آخر ظهور لنجل الرئيس محمد حسني مبارك كان في شهر مارس الماضي في قهوة الفيشاوي بحي الحسين.

علاء مبارك مسجد الحسين رمضان
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