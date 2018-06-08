وزيرة الثقافة تبحث الترتيبات النهائية لاجتماع الأعلى للثقافة

القاهرة - (أ ش أ):

ترأست وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، والمقرر له الثلاثاء المقبل.

وأوضحت وزارة الثقافة - في بيان - أن الاجتماع ناقش أيضا التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل.

شارك فى الاجتماع: سعيد المصري الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة، والدكتور صلاح فضل ، والسفير عبد الرؤوف الريدي ، والدكتور فوزي فهمي ، والدكتور جابر عصفور ، والدكتور محمد نور فرحات ، والدكتور مصطفي الفقي.