أسامة شرشر: اختيار "مدبولي" لرئاسة الوزراء جيد جدًا .. وأدعوه للاهتمام بالملفات الخدمية

كتب- مصطفى على

أكد النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اختيار المهندس مصطفى مدبولي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة "جيد جدًا"، لأنه عمل وزيرًا بالحكومة لفترة طويلة ولديه من الخبرة ما يدعم ذلك، فضلا عن توليه منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء طوال علاج المهندس شريف إسماعيل بالخارج.

وأضاف شرشر لمصراوي، أن الدكتور مصطفى مدبولي حقق نجاحات عديدة على مستوى وزارته وأهمها ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما سيحكم على توجهه في إدارة الحكومة هو اختياراته للوزراء والملفات التي سيسعى للاهتمام بها.

وطالب شرشر، رئيس الوزراء الجديد بالاهتمام بملفات التموين والاقتصاد والزراعة، مؤكدًا أن اهتمامه بالملفات الخدمية هي التي ستجعله ينجح، مشددًا على أن "مدبولي" لن يظهر إلا من خلال اختياره للوزراء واتجاهه نحو نبض الشارع.