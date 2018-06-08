خالد عبدالعزيز في جولة لاهالى "دار السلام": هناك خطة لتدريب الشباب بالمنطقة لخلق حوار مجتمعي جاد

مصراوي

قام النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، لدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المطبعة "دار السلام" لمتابعة أعمال رصف الشوارع وتبليطها في إطار خطة تطوير المنطقة التى تقوم بها الأحياء .

وقال عبدالعزيز خلال جولته التى قام بها مع عدد من كبار العائلات على راسهم عائلة شلبي . أن هناك خطة للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل بعد الانتهاء من رصف الشوارع ، مشيرا إلى اهتمامه بتدريب شباب المنطقة وعمل حوار مجتمعي كبير في أطار خطة الدولة

وأضاف "عبد العزيز"أنه لابد من تحفيز الشباب للعمل والحياة، مشيرا إلى أن التنمية البشرية هى أساس تقدم المجتمع لأنها تحول الشخص إلى إنسان آخر أكثر عقلية وفهم، وتشهد حياته تطورا سريعا، بدون تنمية بشرية لا تنهض مصر، مؤكدا نحن أعضاء مجلس النواب لدينا امل كبير فى الشباب ولابد من تقديم مبادرات جديدة تخدم الشباب حتى تتجاوز مصر هذه المرحلة.