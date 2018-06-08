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مهاب مميش يكشف عن موعد افتتاح ميناء شرق بورسعيد

01:24 ص الجمعة 08 يونيو 2018
مهاب مميش يكشف عن موعد افتتاح ميناء شرق بورسعيد

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

كتبت – سحر عزام:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح ميناء شرق بورسعيد سيكون بداية عام 2019، مشيرًا إلى أن بورسعيد تمثل رمانة الاتصال بين كل دول العالم.

وأضاف "مميش"، خلال لقاء تلفزيوني بقناة "صدى البلد"، الخميس، أن ميناء شرق بورسعيد سيصل دول البحر المتوسط، بدول شرق وغرب أوربا، لافتًا إلى أن فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس في تزايد مستمر.

وتابع، أن تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية يجعلها جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأقوياء، لافتًا إلى أن المنطقة تتقدم يوما بعد يوم من خلال استكمال بنيتها التحتية.

مهاب مميش ميناء شرق بورسعيد قناة السويس السويس

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