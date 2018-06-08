وزير الري: يتابع أعمال تطهير مجرى النيل وإزالة التعديات

كتب-أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بقيادات الوزارة، شمل الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري، المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لاستعراض سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة.

وحسب بيان، الخميس، كلف وزير الري، الدكتور رجب عبدالعظيم، برئاسة اجتماع ضم قيادات الوزارة؛ لمناقشة خطة الوزارة واستعراض الإجراءات اللازمة لمواجهة تعديات الصرف الصحي والصناعي على مصرف أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

واجتمع عبدالعاطي، مع رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس محمد محمد عبدالعاطي؛ لعرض نتائج المرور على محطات نجع حمادي وأسوان.

وشدد وزير الري، خلال اجتماعة مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع وتطوير حماية نهرالنيل، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطهير مجرى النيل وفرعيه وموقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، كما جرى استعراض متابعة عمليات الحماية لجوانب نهر النيل وأعمال تطوير وتجميل وجهات المدن التي تطل على نهر النيل.