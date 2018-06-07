الأوقاف: فتح 4 مراكز ثقافية بشمال سيناء العام الدراسي المقبل

القاهرة- أ ش أ:

قررت وزارة الأوقاف فتح أربعة مراكز للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء في العام الدراسي المقبل 2018 / 2019؛ لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في تحصيل الثقافة الدينية الصحيحة من منابعها الوسطية على أيدي العلماء المتخصصين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أهمية مراكز القافلة الإسلامية هذه للإسهام في إقامة الدورات التدريبية للأئمة والخطباء وخطباء المكافأة والمحفظين ومقيمي الشعائر ، وكذلك إقامة دورات تثقيفية متنوعة لجميع أهالي المحافظة بواقع مركز ثقافي في كل من العريش وبئر العبد والحسنة والقسيمة .

وأعلنت الوزارة، فتح باب التقدم لمنصب عميد المركز ووكيل المركز في كل من المراكز الأربعة سواء من أساتذة الجامعات في تخصص العلوم الشرعية أو العربية من السادة الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه.