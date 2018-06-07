وزير الزراعة يطالب مسئولي البحوث بتوفير تقاوي المحاصيل الصيفية

كتب-أحمد مسعد:

سادت حالة من الاستقرار داخل أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد تكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة المهندس شريف إسماعيل.

واجتمع الدكتورعبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، برؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بمكتبة.

وقرر البنا، ممارسة عمله ضمن حكومة تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.

وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية لمتابعة الزراعات الصيفية، أعقبه اجتماع مع مسئولي الخدمات البيطرية.

والتقى البنا، بمسئولي البحوث الزراعية وطالبهم بضرورة توفير تقاوي الزراعات الصيفية وتطبيق الزراعات التعاقدية.

وعلى جانب آخر عقد وزير الزراعة، اجتماعًا مع الدكتور عبدالكريم زيادة، المسئول عن تنفيذ مشروع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.

وينتظر العاملون بالوزارة معرفة مصير الوزير الحالي في الحكومة الجديدة، ومستقبل المشروعات العملاقة التي تتولى الوزارة العمل بها على رأسها مشروع المليون ونصف فدان.​