تصل لـ41 درجة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من الموجة الحارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، وبدأت اليوم الخميس، يرجع سببها إلى امتداد انخفاض الرياح الموسمية القادمة من الجنوب محملة برياح جنوبية وكتل حرارية من جنوب البلاد بالمنطقة الاستوائية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أنها تأتي من ناحية البحر الأحمر ما يزيد من نسبة الرطوبة.

وقال عطا لمصراوي، اليوم، إن درجات الحرارة تزيد كل يوم درجتين عن اليوم السابق، وتصل للذروة الاثنين المقبل، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستبلغ خلال هذه الفترة من 39 و 40 و 41 درجة.

ووجه عطا، نصائح للمواطنين خلال الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، وعلى كبار السن والأطفال، عند الشعور بارتفاع درجات الحرارة، التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج فورا، موضحا أن المواطنين المضطرين للوقوف في الشمس بسبب العمل أو غير ذلك، عليهم اصطحاب شمسية أو كاب أو ما شابه ذلك؛ للوقاية من أشعة الشمس وعدم التعرض لضربة شمس.

وطالب عطا، العاملين في المطار بعدم تحميل الطائرات فوق طاقتها ومنح الإطارات مساحة للهواء، وعدم ملء تانك البنزين بالكامل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن انكسار الموجه الحارة سيكون بعد الاثنين المقبل، وستعود درجات الحرارة تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية، لكن ليس كالأيام الماضية نظرا لبدء فصل الصيف.