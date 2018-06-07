 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

ريهام سعيد: "باسم يوسف قعدني في البيت" - فيديو

10:17 م الخميس 07 يونيو 2018
ريهام سعيد: "باسم يوسف قعدني في البيت" - فيديو

الإعلامية ريهام سعيد

كتبت – سحر عزام:

علقت الإعلامية ريهام سعيد على صورة الإعلامي الساخر باسم يوسف، قائلة: "هو اللي قعدني في البيت".

وأضافت "سعيد"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "البلد مش مستحملة فوضى"، موجهة حديثها لباسم يوسف: "أنت بتقضي على شعب بسيط غلبان، من خلال دعوتك للفوضى، وفي الآخر أنت سبتها ومشيت".

ولفتت ريهام سعيد، إلى إرسال باسم يوسف رسائل للشركات العالمية لسحب إعلاناتها من برنامجها "صبايا الخير" على شاشة "النهار" ما أدى لتوقف البرنامج.

ريهام سعيد باسم يوسف برنامج شيخ الحارة بسمة وهبة قناة القاهرة والناس

الخبر التالى:

تصل لـ41 درجة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من الموجة الحارة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان