ريهام سعيد: "باسم يوسف قعدني في البيت" - فيديو

كتبت – سحر عزام:

علقت الإعلامية ريهام سعيد على صورة الإعلامي الساخر باسم يوسف، قائلة: "هو اللي قعدني في البيت".

وأضافت "سعيد"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "البلد مش مستحملة فوضى"، موجهة حديثها لباسم يوسف: "أنت بتقضي على شعب بسيط غلبان، من خلال دعوتك للفوضى، وفي الآخر أنت سبتها ومشيت".

ولفتت ريهام سعيد، إلى إرسال باسم يوسف رسائل للشركات العالمية لسحب إعلاناتها من برنامجها "صبايا الخير" على شاشة "النهار" ما أدى لتوقف البرنامج.