نائب: "لجنة الطاقة بالبرلمان بتطبطب على وزارة البترول لمصالح شخصية"

كتبت- هند الشامي:

هدد النائب أحمد أبوعلم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتقديم استجواب ضد وزير البترول طارق الملا، وسحب الثقة منه بسبب تباطؤ الوزارة في توصيل الغاز للمنازل، لاسيما بدائرة أبوتيج في محافظة أسيوط، رغم تقدم النائب بأكثر من طلب إحاطة في هذا الصدد.

وقال أبوعلم لمصراوي، الخميس، إن الأهالي ينتظرون الغاز كحق من حقوقهم التي من المفترض أن توفرها لهم الدولة، منتقدا غياب الخدمات عن قطاع الصعيد بشكل عام.

وتساءل ما مصير الاتفاقيات التي توافقت عليها اللجنة في مجال اكتشاف وتوصيل الغاز للمنازل، والتي بلغت ملايين الدولارات؟ متابعا: "إن لجنة الطاقة والبيئة دائما تطبطب على وزارة البترول، من أجل مصالح شخصية لبعض أعضائها على حساب المواطن، وهو ما واجهته به اللجنة في آخر اجتماع".